Генетик раскрыл тайну гуманоида-пришельца из Атакамы

Генетик исследовал останки гуманоида из Атакамы и выявил истинную природу его внешнего вида. Анализ он описал в статье для Science Alert.

В покинутом чилийском поселке искавший артефакты историк в 2008 году отыскал странную мумию всего 15 сантиметров высотой. Существо обладало всего 10 парами ребер и очень вытянутым черепом. Последнее породило догадки о неземном происхождении найденных останков. Вскоре артефакт получил имя Ата и попал в частную барселонскую коллекцию.

Однако сотрудник Стэнфордского университета Гарри Нолан изучил генетическое строение предполагаемого пришельца и пришел к выводу, что тело принадлежит больному человеку. По мнению исследователя, мумией стала маленькая жительница Южной Америки, страдавшая сильными проблемами развития организма. В генах покойной он нашел 64 мутации, которые влияют на структуру скелета. Два отклонения ни разу не описаны в современной медицинской литературе. Оба связаны с нарушениями белка - коллагена. Гарри Нолан добавил, что анализ ДНК показал небольшой возраст самой мумии.