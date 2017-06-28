Биологи впервые запечатлели спаривание "морских чертей"

Исследователи подводных глубин впервые в истории запечатлели на камеру спаривание рыб, именуемых "морскими чертами". Короткий документальный ролик об этих существах опубликован на YouTube журналом Science.

Удильщики, называемые чертами за свой жуткий внешний вид, живут очень глубоко - на 800 метров под толщей воды. Огромное давление и холод которые царят на таком расстоянии от поврехности, очень затрудняют изучение этой части планеты. Однако супружеская пара Кирстен и Йоахим Якобсены провели глубоководную разведку по соглашению с Фондом Ребикова-Ниггелера.

Их усилиями под воду у острова Сан-Хорхе из Азорских спустился специальный плавательный аппарат Lula1000 с камерой на борту. Она впервые запечатлела любопытный процесс сексуального паразитизма, который практикуют удильщики caulophryne jordani. Самцы этого вида во много раз меньше партнерш и неспособны выжить в суровых условиях экологической среды, где даже хищные "чертовки" вынуждены экономить каждую каплю энергии. Чтобы сохранить жизнь и продолжить род, пара удильщиков прибегает к особой форме симбиоза.

В ходе спаривания самец буквально врастает в тело избранницы и получает доступ к питательным веществам внутри её тела. За это самка использует сперму для своего оплодотворения. Спустя некоторое время супруг атрофируется и превращается в некий отросток. За жизнь самки на её теле могут прижиться несколько партнёров. Именно этот процесс удалось снять Якобсенам. Они отправили запись американскому специалисту по глубоководным рыбам Теду Пичесу, который подтвердил вид особей и факт спаривания.