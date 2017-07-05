Астрономы: на Землю может рухнуть астероид-арахис весом 50 млрд тонн

Астероид в форме арахиса, весящий около 50 миллиардов тонн, спустя годы может столкнуться с Землей. К такому выводу пришли астрономы.

Космический объект получил имя Таутатис и номер 4179. Он диаметр в 5,4 километра. Странная форма предполагает, что ранее этот осколок был частью большего метеорита, распавшегося по неизвестной причине. Именно она вызывает опасения у исследователей.

Из-за сложного рельефа ученые не могут точно определить орбиту Таутатиса на долгие годы. Его путь пролегает достаточно близко от нашей планеты. В 2065 году это расстояние будет рекордно малым, однако астероид Земли не коснется. Безопасность будущего поколения землян остается под угрозой - в случае падения наступит ядерная зима. Эксперты отмечают, что размеры тела, предположительно, погубившего динозавров, были вдвое крупнее.