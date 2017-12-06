Американцы заметили в горах Аризоны ярко-золотые огни НЛО

В горах на территории американского штата Аризона люди заметили яркие летающие огни золотистого цвета. Об этом на своём сайте поведал известный уфолог Скотт Уоринг.

Скалистая пустыня Седона на севере Аризоны уже давно привлекает исследователей паранормальных явлений из-за частых случаев НЛО. Иногда местные жители сравнивают местность с транспортной станцией для инопланетных кораблей.

На этой неделе две камеры запечатлели на фото светящиеся объекты, неподвижно застывшие в воздухе рядом с горами. Один из снимков сделал случайный свидетель, который возвращался домой. По мнению Скотта Уоринга, горный рельеф Седоны хорошо подходит пришельцам для выхода из региональной подземной базы. Тайваньский эксперт добавил, что очень часто оптические устройства фиксируют явления, которые недоступны человеческому глазу.