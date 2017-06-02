Обучение младенцев по видео оказалось неэффективным

В Индии ученые провели исследования и доказали низкую эффективность обучения маленьких детей через видеоматериалы. Свои наблюдения они опубликовали в издании Acta Paediatrica.

С развитием медиатехнологий родители начали активно использовать обучающие видео и электронные игры для лучшего развития младенцев. Сотрудники Технологического института в Нью-Дели исследовали пользу этих методов в эксперименте 55 детьми. Подопытных отбирали в возрасте около шести месяцев и наблюдали за ними до двух лет. Результаты они фиксировали до начала процесса, в возрасте года, полутора и двух.

Детям показывали различные ролики с YouTube. Чаще всего это были танцы и песни на родном языке. Годовалые малыши успешно научились узнавать на записях своих близких, а в 1,5 года - и самих себя. На этом же этапе развития дети умели нажимать кнопки устройств, однако даже в два года они не понимали принципов управления смартфонами. Двухлетние уже умели узнавать на видеозаписях людей, с которыми не встречались лично.

Авторы работы подчеркивают, что в целом в возрасте двух лет польза от видео оставалась довольно низкой. К примеру, ребенок способен выучить новое слово, произнесенное с экрана, лишь после его повторения родителями. В целом, из всего контента дети предпочитали смотреть яркую рекламу, изображению игрушек, воздушных шаров и групповые танцевальные постановки. В итоге ученые пришли к выводу, что видеозаписи - это хороший способ развлечь детей раннего возраста, но не научить их чему-нибудь. Они отметили, что результат характерен для индийской среды и может отличаться от показателей в других странах.