Ученые: Найден препарат для борьбы со старением тела‍, заменяющий физические упражнения

Ученые из США и Австралии сообщили о новом препарате, который эффективно борется со старением тела и даже может стать достойной заменой физическим упражнениям. Он состоит из двуз химических соединений, передает EurekAlert.

Зарубежные СМИ сообщают о новом достижении ученых, которые трудились на тем, чтобы создать препарат для борьбы со старением тела. Специалисты из Гарвардской школы медицины, а также Университета Южного Уэльса уже протестировали свой препарат на мышах, и эксперименты показали положительные результаты. Так, известно, что в преклонном возрасте кровь начинает хуже циркулировать по организму, что приводит к ухудшению работы отдельных органов. Эту ситуцию можно поправить с помощью физических упражнений, однако не все пожилые люди имеют желание и, что важнее, возможность ими заниматься. По этой причине ученые изобрели препарат, который может оказывать подобное влияние.

Ученые испытали на мышах соединение из сероводорода, а также никотинамида мононуклеотида. Это повлекло за собой желаемый результат и действительно увеличило выносливость животных.