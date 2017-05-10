Индия готовится "переезжать": индийские ученые намерены строить город на Луне

Индийское космическое агентство ISRO может стать первым «застройщиком» Луны. Появилась информация, что индийские специалисты ведут разработки по созданию первых мест для обитания космонавтов на Луне.

Как сообщается, на Луне могут появится «квартиры» для космонавтов. Однако, первый «космический город» не будет поход по своему виду на города, возведённые на Земле. Согласно данным, первые эскизы жилья на Луне похожи на жилье эскимосов, проект создания среды для жизни космонавтов предполагает, что такие объекты могут быть похожи на иглу.

В Индийском космическом агентстве рассказали, что над данным проектом они начали работать сразу по нескольким причинам. Конечно же, ученым важно найти метод, который позволит космонавтам жить на Луне и иметь там жилище. Но, данный опыт может позволить раскрыть куда более широкие горизонты.

В процессе разработки «квартир» для космонавтов ученые смогут понять, какие материалы нужно использовать для создания таких жилищ. В условиях отсутствия воды и кислорода процесс строительства будет крайне осложнен. Уже после того, как ученые решат проблему со стройматериалами, они начнут думать и о жизнеобеспечении космонавтов, которых отправят жить на Луну.