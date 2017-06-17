Космолог из ЮАР похвастался «открытием» Марса

Космологу из ЮАР Питеру Дансби удалось во второй раз «открыть» Марс. О своем «сенсационном открытии» ученый похвастался в сервисе The Astronomer's Telegram, на котором астрономы делятся новыми открытиями или зафиксированными явлениями в космосе.

Как стало известно, космолог Питер Дансби обнаружил Марс и решил, что ему удалось сделать важное открытие. Ученый сообщил, что ему удалось проследить за космическим объектом, меняющим яркость.

Космолог поделился информацией с коллегами и рассказал им о своем «открытии». Ученые попросил космологов дать ему определение данному объекту или же начать его изучение.

Однако, в чате ему ответили, что ученые уже не раз могли наблюдать за эти объектом. Оказалось, что Дансби наблюдал за Марсом и решил, что Красная планета стала его открытием.

Позже он признал свою ошибку, но от курьеза и шуток космолога это не избавило. Астрономы разместили в Сети шуточную грамоту, которой награждается Питер Дансби, «открывший Марс».