Учёные провели исследование термоядерной энергии

Во Франции проводятся опыты по выявлению возможностей термоядерной энергии. Для этого используют международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER).

Принцип действия которого состоит в том, что в реакторе элементы находятся в состоянии заряженного плазменного газа, состоящего из свободных электронов и атомных ядер. Вырабатываемая термоядерная энергия позволяет создать «звезду в пробирке». По заявлению учёных целью эксперимента является создание неисчерпаемого источника энергии.

Схожие аппараты по исследованию термоядерной энергии находятся и в других странах. ASDEX-Upgrade в Германии, Alcator C-Mod в Массачусетском технологическом институте (США), JET в Великобритании.