Специалисты: хип-хоп поможет детям различать болезни

Специалисты из США проанализировали воздействие современной музыки на учебный процесс. Они отмечают, что хип-хоп помог школьникам понять, что такое инсульт.

Специалисты пригласили учеников 22 школ Нью-Йорка вместе с родителями принять участие в программе, повышающей уровень знаний об инсульте. Во время трехчасовой программы были представлены видеозаписи, на которых информация преподносилась в жанре хип-хоп. В роликах подробно описывались симптомы инсульта, а также, как действовать при возникновении нарушения. 57% учеников усвоили информацию в результате эксперимента, а 24% из них помнили её после трех месяцев. Учёные отметили, что некоторым из школьников пришлось применять полученные знания в реальности.

Высокий процент усвоения информации наблюдался и среди родителей учеников. Эксперты полагают, что подача информации в виде хип-хоп композиций поможет при подаче важных данных. Они уверенны, что эффект достигается за счет рифмованных стихов и популярной музыки.