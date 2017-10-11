Живучесть тараканов объяснили особенным геномом и устойчивостью к ядам

Ученые установили, почему тараканы отличаются живучестью и почему им так нравится жить в грязных помещениях и на помойках. Оказалось, что тараканы имеют специальный ген, отвечающий за любовь к грязной поверхности, также он делает их устойчивыми к яду и токсичной еде и помогает в регенерации конечностей.

Как оказалось, тараканы удивляют своей живучестью не только людей, которые годами безуспешно пытаются вывести назойливых насекомых. Ученым также стало интересно, почему же тараканы не погибают от яда и отличаются от других насекомых столь долгой продолжительностью жизни.

Для исследования китайские ученые из шанхайского Института физиологии растений и экологии взяла американского таракана. Такой вид уже несколько веков живет рядом с людьми. Анализы показали, что таракан имеет необычный ген, отвечающий за обострение обоняние.

Данный ген помогает таракану анализировать плохую пищу и выбирать безопасную. Помимо этого, насекомое имеет еще ряд генов, которые помогают ему быть неуязвимым к ядам и токсичным продуктам, регенерировать оторванные конечности и быть защищенным от инфекций.