«Мяч от Месси?»: на Марсе нашли шар идеально круглой формы

На снимках поверхности Марса исследователи нашли объект, вызвавший немалое обсуждение. Энтузиастам удалось рассмотреть на фотографиях Красной планеты странный шар с идеальной круглой формой.

Как сообщается, исследователь из США Антонио Пэрис разместил в своем Twitter-аккаунте снимок Марса, на котором отчетливо виден шар, форма которого наводит на мысль о его неестественном происхождении. На фото изображен шарообразный предмет идеальной и круглой формы.

Предмет похож на камень, но круглая форма, уверенны пользователи, является свидетельством о том, что такой объект не мог появиться «сам-по-себе». Комментаторы задались вопросом, как же на Марсе появился такой предмет и есть ли подобным объектам научное пояснение.

По мнению пользователей, решивших пошутить, шар на Марсе – ничто иное как мяч, запущенный футболистом Месси. Некоторые также предположили, что данный объект может быть предметом, который принадлежит инопланетянам.