Ученые: с глобальным потеплением может справиться соль

Проблема глобального потепления остается одним из самых важных для Земли вопросов. Ученые предложили способ, который поможет «исправить» сложившийся климат, для этого предлагается распылить крупицы соли в определенном слое атмосферы.

Как сообщается, на Конференции, которая рассматривала вопросы о науке, планетах и Луне, была поднята тема глобального потепления. В ходе обсуждения проблемы ученые предложили весьма оригинальный способ, который, по их мнению, способен предотвратить последствия глобального потепления.

Для борьбы со стремительной сменой климата ученые предлагают распылить небольшие крупицы соли в верхней тропосфере. Такие крупицы должны иметь определенную форму. По мнению ученых, «щит из соли» поможет снизить количество солнечного света, но не снизит инфракрасные лучи, исходящие от Земли.

Метод, отметили ученые на Конференции, требует исследования и эксперимента. Однако, все эти меры не будут эффективными, если человечество не задумается о последствиях выброса углерода и его соединений. Метод может нести за собой опасные последствия, но их ученые надеются предотвратить.