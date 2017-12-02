Учёные изобрели робота-рыбу для изучения подводного мира‍

Ученые из Соединенных Штатов Америки изобрели робота-рыбу для изучения подводного мира. Как передает агентство Science Robotics, устройство способно плавать на глубине до 18 метров.

Источник сообщает о новом изобретении американских ученых, которые работают над тем, чтобы совершать новые открытия в подводном мире. В настоящее время человек знает уже очень много о растениях и животных, которые есть на суше, однако океан по-прежнему остается для него загадкой. Это одна из причин, по которой накануне ученые представили свое творение - робот-рыба. Она способна на довольно глубокие погружения под воду, к тому же имеет массу преимуществ перед аналогами, о которых уже известно.

Создать робота в виде морского животного ученые задумали уже давно и не раз пытались осуществить это стремление. Тем не менее, их конструкции нуждались в доработках и совершенствовании. Самой большой проблемой было придумать, как сделать так, чтобы при передвижении устройство не издавало громких звуков и шума. Ученым из США удалось осуществить эту цель, создав для нее гидравлический хвост, который изгибается в разные стороны подобно тому, как это происходит у рыбы, и при этом не издает шума.