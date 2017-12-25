Искусственный Интеллект нашел порядка 6 000 неизвестных ранее вирусов

Ученые, при помощи искусственного интеллекта, смогли найти почти 6 000 вирусов, которые ранее были неизвестными. Отмечается, что новое открытие по применению ИИ может стать прорывом в изучении разнообразия вирусов на Земле.

Как сообщил биолог Цзе Рен из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, ранее люди не имели возможностей для быстрого и подробного изучения вирусов. Теперь же, благодаря применению технологии Искусственного Интеллекта, люди получили способ для обнаружения вирусов и их исследования.

Благодаря ИИ, ученые смогли собрать массу геномных данных, среди которых искусственный разум смог восстановить 10 000 геномов, а специальная программа их сгруппировала. После этого, технология ИИ выявила порядка 6 000 вирусов, которые ранее не были изучены и идентифицированы учеными.

Данный метод отмечен успешным результатом и теперь ученые полагают на него большие надежды. Программы ИИ помогут находить новые вирусы и не упускать их из виду в большом количестве информации, что не всегда удается людям.