Генетики: В ДНК последних неандертальцев Земли‍ нет следов современных людей

Группа генетиков из разных стран в ходе совместных исследований пришла к выводу, что в ДНК последних неандертальцев Земли‍ нет следов современных людей. Как передает агентство Nature, итоги были подведены после изучения геномов останков аборигенов, живших на Кавказе и в Хорватии.

Ученые уже долгими десятилетиями и столетиями пытаются разгадать тайну того, как все же появился человек. Некоторые из них придерживаются мнения, что он эволюционировал, скрещиваясь с древними людьми, останки которых были найдены по разным частям света. Достоверно неизвестно, кому именно принадлежат эти останки и как они оказались в том или ином месте. Тем не менее, специалисты, которые все же считают такую теорию правдивой, продолжают искать ей доказательства.

Недавно появились их новые предположения, согласно которым они утверждают, что в ДНК последних неандертальцев Земли‍ нет следов современных людей. Это значит, что скрещивания не происходило, или же оно было всего в единичном случае.