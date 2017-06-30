Ученые обнаружили у слонов гены, предотвращающие рак. Исследования проводились, чтобы понять, как можно бороться с болезнью у людей. В настоящее время каждый пятый человек болен раком, а среди слонов эта статистика указывает лишь на каждого 20.

Стало известно о новом открытии ученых, которые еще на один шаг приблизились к разгадке тайны о том, как можно победить раковые заболевания. Они исследовали ДНК слонов и обнружили, что помимо одного уже известного гена p53, они обладают еще тремя, которые обладают подобными свойствами.

Это гены FANCL, VRK2, а также BCL11A. Каждый из них играет в организме слона свою роль и действует так, чтобы восстанавливать поврежденные участки тканей от вредного гамма-излучения. Таким образом, африканские слоны, которые каждый день находятся под палящим солнцем, намного реже болеют раком, чем все люди.