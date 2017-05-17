В Китае создали «умные» обои, предупреждающие о пожаре

Ученые из Китая смогли создать «умные» обои, которые будут огнеупорными и смогут предупредить о начавшемся пожаре. В основу «системы оповещения» химики взяли датчики из оксида графена, которые за пару секунд начинают реагировать на возгорание.

Как сообщается, китайские ученые усовершенствовали уже существующую технологию создания обоев с сенсорами из графена. Для этого химики создали огнеупорную бумагу, не способную гореть. Такая бумага полностью защищена от огня и имеет специальные датчики, реагирующие на опасное возгорание.

В новой бумаге для обоев разместили нанонити, структуры который по размерам не превышают 10 микрометров и 10 нанометров. Такие структуры имеют несколько состояний, первая выполнена в виде плоской сетки, а вторая – в виде микрометрового волокна, на которых эти нити наматываются на специальный провода из стекла. Такая конструкция предает обоям прочность и огнеупорность.

Термодатчик сделан из графена, в течении 2 секунд он начинает реагировать на температуру 130 градусов по Цельсию. После срабатывания светового сенсора запускается звуковое оповещение, которое длится 5 минут.