Ученые: Загрязнение среды делает хрупкими пенисы белых медведей

Ученым удалось выяснить, что из-за загрязнения окружающей среды половые члены белых медведей становятся хрупкими, что может помешать им успешно совокупляться. Такие выводы специалисты сделали на основе изучения костей пениса белых медведей из Канады и Гренландии.

Как рассказали ученые, белые медведи чаще всего страдают от изменения климата, так как их жизненный цикл тесно связан с тем, есть ли на поверхности океана лед. С каждым годом этого льда становится все меньше и потому исследователи считают, что белые медведи могут навсегда исчезнуть уже через несколько десятков лет.

В ходе нового исследования специалисты изучили кости 349 взрослых белых медведей, их возраст составлял от 3 до 9 лет. Сведения, которые удалось получить, специалисты объединили с показателями постоянного содержания органических загрязнителей в разных районах Арктики и выявили корреляцию. На востоке Гренландии параметр минерализации костей в пенисах медведей составил -1,44, это при том, что любой показатель менее -1 считается остеопенией, которая является предшественником остеопороза.

Ученые рассказали, что белые медведи плодятся раз в 2-3 года и обычно рождается около 3 медвежат. В момент гона, который длится 3 месяца, победивший в битве за самку спаривается с ней около недели, в чем и помогает кость в пенисе. Исследователи полагают, что белые медведи вымрут из-за хрупкости кости в пенисе.