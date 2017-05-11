Один из древнейших ликеров мира найден при раскопках в Китае

Ликер 2000 летней давности, 60 сантиметровый меч и щит для гаданий были найдены археологами в Китае. Исследователи утверждают, что гробница принадлежала воину, проживавшему во времена династии Цинь.

Главной находкой является сосуд размером 300 мл, в котором сохранилась жидкость белого цвета. По мнению ученных, именно натуральные волокна позволяли ликёру не испортиться столь долгое время. Этот артефакт помог исследователям более детально выяснить, какая рецептура использовалась во времена существования династии Цинь. Оказывается, что в состав ликёра входят: просо, ячмень и злак под названием "слезы кукушки", который растёт в Китае. Напиток был изготовлен стандартным методом брожения.

Так же в гробнице был меч с восьмигранной вставкой, увеличивающий эффективность оружия в битве. Исходя из этого, археологи предположили, что меч использовался в боях. А обгоревший щит, размером 14 см, сделанный из панциря черепахи, вероятнее всего был предназначен для гаданий.