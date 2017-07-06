"Всемирный потоп": Ученые рассказали о новой катастрофе, угрожающей человечеству

Ученые рассказали о новой катастрофе, которая всерьез угрожает человечеству. По словам исследователей, в ближайшие несколько десятков лет весь мир может полностью уйти под воду.

Как стало известно, летом 2017 года специалисты проводили некоторые исследования в Антарктиде, которые вовсе их не порадовали. Как оказалось, ледник Тоттен тает гораздо быстрее, чем предполагалось ранее, и теперь всему человечеству следует опасаться катастрофических последствий. По словам исследования, в результате таяния ледника в Антарктиде, уровень воды в мировом океане повысится до трех метров, а затем и вовсе потопит весь мир.

Стоит отметить, что ледник Тоттен представляет из себя огромную толщу льда, которая полностью покрывает Антарктиду с востока, у южных вод Индийского океана. Площадь данного ледника немногим меньше территории Франции, она составляет 538 тысяч квадратных метров.