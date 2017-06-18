СМИ: китайская космическая станция с токсическими отходами рухнет на Нью-Йорк, Рим или Барселону

Китайская космическая станция «Тяньгун-1», содержащая токсические отходы и опасные элементы, может упасть на территории Нью-Йорка, Рима, Барселоны, Торонто, Пекина, на Чикаго или Стамбул. По информации из СМИ, падение станции, случится в период с 24 марта по 19 апреля.

Станция «Тяньгун-1» прошла операцию по запуску в космос в 2011 году. Вес объекта, который должен был стать символом Китая как космической сверхдержавы, достигает 8,5 тонн. За свою контролируемое время нахождения в космосе, на станции были приняты две пилотируемые экспедиции. Но, через 5 лет после запуска, власти Китая были вынуждены сообщить, что станция стала неподконтрольной и посадка ее будет осуществляться произвольно.

Эксперты рассказали, что падение станции может случиться с 24 марта по 19 апреля. Специалисты предположили и то, что объект не сгорит при вхождении в атмосферу и обломки станции будут падать на Землю в радиусе сотни километров.

Эксперты указали и на возможное место падения станции и ее обломков. Исходя из пути, по которому «летит» станция, ученые предположили, что объект рухнет в районе 43 градуса южной и северной широты. На данном участке расположены крупные мировые города и последствия падения обломков могут быть весьма серьезными.