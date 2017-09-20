Психологи объяснили связь между сексуальным удовлетворением и уборкой

Психологи из США объяснили связь между сексуальным удовлетворением и уборкой. Исследуя отношения больше чем 1100 пар, они выяснили, что разделение домашних обязанностей положительно на него влияет, передает агентство Social Forces.

Стало известно, какая связь существует между сексуальным удовлетворением в браке и уборкой. Этот вопрос рассмотрели психологи из Соединенных Штатов, которые позже описали ответ на него. Чтобы подкрепить свою теорию фактами, они провели опрос у более чем одной тысячи пар. Специалисты старались узнать, разделяют ли супруги домашнюю работу и по какому принципу они это делают. Также они спрашивали, как у пар обстоят дела с регулярностью в сексуальных отношениях и в удовлетворении от них.

В результате стало ясно, что те супруги, которые производят уборку совместно, имеют более регулярный секс, а также испытывают в нем удовлетворение. Психологи объяснили это тем, что в современном мире слишком много стереотипов о том, кто должен заниматься домашними обязанностями. Из-за того, что многие мужчины не хотят брать часть из них на себя, они, сами того не осознавая, лишают себя радости интимной жизни, ведь большинство женщин работают полный рабочий день, и из-за такой загруженности не имеют сил больше ни на что, кроме уборки и занятий с детьми.