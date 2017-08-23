В Японии нейронные сети теперь могут видеть так же, как и люди

Японским ученым удалось научить нейронные сети воспринимать изображения так, как их видит человек. Биологи успели предположить, где эта разработка сможет принести большую пользу.

Эйдзи Ватанабе, специалист японского института фундаментальной биологии, провел интересные исследования. Нейронные сети, основанные на глубоком обучении, основываются на теории прогнозирующего кодирования. Теория подразумевает, что структуры мозга взаимодействуют между собой, что позволяет прогнозировать зрительное восприятие мира. Этот принцип послужил основой для исследований японских специалистов.

Многим встречались статичные изображения, которые кажутся движущимися. Именно такие, «движущиеся» иллюзии, специалисты показывали нейронной сети. После ряда просмотренных роликов сети смогли определять то, с какой скоростью, и в какую сторону будет двигаться та или иная часть изображения. Подобным образом работает и человеческий мозг. Биологи предполагают, что подобные исследования могут стать основой в изучении соединений человеческого мозга.