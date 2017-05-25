Ученые нашли аномальную зону под Йеллоустонским супервулканом

Ученые из Университета Техаса смогли научно подтвердить, что под Йеллоустонской кальдерой расположился мантийный плюм. Исследователи считают, что этот мантийный плюм и является настоящим источником питания для супервулкана.

Как рассказали ученые специалисты, мантийный плюм на самом деле представляет из себя расплавленную породу, движущуюся от ядра Земли прямо к ее коре, в то же время он существует отдельно от конвективных течений. Данное явление ученые считают аномальным, однако не все специалисты готовы признать существование мантийного плюма. Специалисты, которые доказали наличие плюма под супервулканом, утверждают, что именно эти аномальные потоки и дали возможность образоваться Йеллоустонскому вулкану.

Геологи сообщили, что температура обнаруженной под супервулканом аномальной зоны гораздо выше, чем у окружающей мантии, а диаметр ее достигает примерно 350 километров.