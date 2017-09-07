Ученые изобрели новый способ извлекать стероидные гликозиды‍, используя ультразвук и кипячение

Ученые из России изобрели новый способ извлекать стероидные гликозиды из диоскореи дельтовидной‍, используя ультразвук и кипячение. Так, производя процедуры одну за другой можно добиться быстрого и качественного результата.

Российские ученые уже давно трудятся над тем, чтобы совершенствовать извлечение стероидных гликозидов. Благодаря этой манипуляции можно производить эффективные препараты для самых серьезных заболеваний. В частности, это касается лекарственных средств для торможения роста раковых опухолей. Кроме того, эти препараты могут снижать уровень холестерина в крови, а также бороться с другими не менее серьезными проблемами со здоровьем людей.

Для того, чтобы препарат производил наиболее эффективное воздействие, нужно придумать, какие условия будут оптимальными для извлечения стероидных гликозидов из растений. Ученые из России придумали, каким образом можно проводить эту манипуляцию с диоскореей дельтовидной‍. По словам сотрудника исследований Андрея Ставрианиди, этого можно добиться, если вначале применять ультразвук, а позже прокипятить вытяжку в органическом растворителе.