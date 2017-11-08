В блокчейне биткоина нашли ссылки на детскую порнографию

Немецкие ученые установили, что биткоин и технология блокчейна могут стать незаконными во многих странах. Поводом для этого стало обнаружения ряда ссылок на детскую порнографию и снимка с несовершеннолетним, которые были найдены в блокчейне криптовалюты.

По данным, ученые провели анализ 1 600 файлов, хранящихся в транзакционных цепочках биткоина. В них было найдено порядка 8 файлов, в которых хранились объекты сексуального содержания.

В 3 из 8 файлов исследователи нашли 274 ссылки на интернет-сайты, где размещена детская порнография. Также там была найдена фотография обнаженной девушки, которая может быть несовершеннолетней.

Интерпол уже давно сообщал, что блокчейн может быть нелегальным хранилищем для запрещенного интернет-контента. Многие проигнорировали эту новость и теперь не знают, как это предотвратить.

Исследователи отметили, что после обнародования таких данных биткоин и его технология блокчейна могут стать запрещенными в ряде стран. Все, что содержится в блокчейне, находится на фактическом хранении всех пользователей. Таким образом, все, кто причастен с операциями с криптовалютами, должны нести ответственность за контент, содержащийся в блокчейне.