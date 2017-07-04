Ученые из Томска выяснили, почему мальки в озерах стали массово вымирать. Они исследовали их популяцию и местность, в которой им приходится выживать, и выяснили, что на их численность негативно влияет наличие бобровых плотин.

Ученые из Томска опубликовали статью с результатами своих исследований, в ходе которых пытались понять, почему мальки в озерах Кривошеинского района стали массово вымирать. Проблема стала особенно актуальной в последние годы, поэтому их работа пришлась как нельзя кстати.

Так, специалисты на протяжении нескольких лет производили учет рыб поздней осенью и весной. По их словам, из-за того, что на озерах достаточное большие количество бобровых плотин, мальки скатываются в реку Обь. Зимой водоемы покрываются коркой льда, через которую очень слабо поступает кислород. Между тем, ухудшая обстоятельство нехватки воздуха, в воде увеличивается количество вредных веществ, таких как углекислый газ и метан. Это происходит из-за гниения растений. В такой среде выжить малькам практически невозможно.