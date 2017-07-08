Сеть «взорвало» видео, как НЛО гоняется за реактивным лайнером

Иностранные СМИ массово сообщают о том, что пришельцы стали нападать на пассажирские лайнеры. Недавно очевидцы смогли снять на камеру, как НЛО гнался за реактивным лайнером.

Сообщается, что в штате Нью-Гэмпшир в США произошло уникальное и одновременно устрашающие явление. Впервые американцы собственными глазами увидели, как корабль гуманоидов на большой скорости буквально преследует и гонится за реактивным самолетом. Особенностью являлось то, что после НЛО не оставалось следов в воздухе, как после самого самолета.

Напомним, что недавно на территории американского штата Техас очевидцы также увидели оранжевый НЛО треугольной формы. По словам людей, корабль пришельцев горел в воздухе.