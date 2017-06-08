Ученые: Пальмы начнут расти на севере из-за глобального потепления

Ученые считают, что из-за глобального потепления пальмы начнут расти на севере, ведь под их среду обитания подходит та местность, где температура не становится ниже двух градусов по Цельсию. Между тем, близ заснеженных швейцарских Альп таковые уже найдены.

Ученые из Канады, которые трудятся при разных университетах, объединили силы, чтобы совместно изучать тему о том, каким образом на планете происходит распределение пальмовых деревьев. Они собрали достаточно данных, что позволило им сделать некоторые важные выводы. В частности, они поняли, что из-за глобального потепления пальмы начнут расти на севере. Этот процесс уже начался и наглядно он виден на примере местности предгорья швейцарских Альп. В связи с изменением климата там уже были найдены пальмы, что в теории вовсе не характерно для этих деревьев.

Причину специалисты, опять же, видят в потеплении. По их словам, такие изменения в растительности говорят о том, что морозы становятся все слабее, ведь произрастание пальм - отличный тому сигнал. Ученые говорят, что деревья такого типа не растут в местностях, где температура воздуха не превышает двух градусов по Цельсию. По всей планете Земля в настоящее время смешиваются климатические зоны, что в конечном счете может "выгнать" теплолюбивые пальмы на север.