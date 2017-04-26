Ученые раскрыли причину синдрома хронической усталости‍

Ученые смогли раскрыть истинную причину синдрома хронической усталости у людей. Подобная проблема возникает из-за недостатка йода и сбоев в работе щитовидной железы.

Специалисты из университета Гронингена в Нидерландах пришли к выводу, что именно йод-дефицит и нарушения в работе щитовидной железы приводят к развитию синдрома хронической усталости. Для того, чтобы определить прямую связь между этими факторами, ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 100 человек.

Научные сотрудники взяли у участников образцы крови, а после сравнили уровень гормонов щитовидной железы у здоровых представителей. Таким образом, оказалось, что у людей с синдромом хронической усталости снижен уровень двух гормонов щитовидной железы, а именно Т3 и Т4. К тому же, был отмечен повышенный уровень тиротропина.

Именно эти факторы значительным образом нарушает работу организма, и как следствие, способствует развитию хронической усталости.