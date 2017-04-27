Российские ученые «засняли» способы слияния белка и лекарства

Ученые установили, как именно белок взаимодействует с лекарственными препаратами. Инновационные исследования помогут минимизировать побочные исследования от медикаментов.

На данный момент науке известно, что основные процессы в клетке регулируются белками, однако во время болезни их нормальное функционирование нарушается. Так, большинство лекарственных препаратов разработаны на основе воздействия на белки, изменяя принцип их работы. Именно из-за этого возникают некоторые побочные эффекты.

С целью их минимизации группа ученых из МФТИ и некоторых учреждений США расшифровали структуру одного из белков для определения принципа их взаимодействия с лекарствами. Для того, чтобы определить причину подобного действия препаратов, ученые исследовали серотониновый рецептор 5-HT2c сигнальный белок, расположенный в мембране клетки и получающий сигнал от соседних клеток с помощью гормона серотонина.

Специалисты прибегли к изучению 3D-модели белка и его взаимодействия с некоторыми группами медикаментов. Таким образом, область белковой молекулы, с которой связывается эрготамин, устроена очень похоже у многих разных белков, что и обеспечивает его неизбирательность. Ритансерин же связывается с определенными фрагментами рецептора, уникальными именно для той небольшой группы белков, на которые он и действует. У других белковых молекул этого участка нет, поэтому побочных эффектов данный перпарат не вызывает.