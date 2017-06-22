ООН: к 2050 году от нехватки воды будут страдать 5,7 млрд человек

К 2050 году с нехваткой питьевой воды могут столкнуться порядка 5,7 миллиардов жителей Земли. Такие данные указаны в рамках Всемирного доклада ООН, опубликованного 19 марта.

Согласно данным, сейчас около 3,6 миллиардов человек живут в регионах, которые страдают от дефицита водных ресурсов минимум месяц ежегодно. А через 30 лет это число может вырасти минимум до 4,8 миллиардов.

Авторы документа пишут, что спрос на воду увеличивается примерно на 1% процент за год. На этот показатель влияет скорость увеличения населения, развитие экономики, изменение модели потребления. При этом спрос будет сильнее расти в промышленной и бытовой сфере, нежели в аграрном секторе. А больше всего водных ресурсов начнут потреблять государства с переходной и развивающейся экономикой.

Одри Азулай, гендиректор ЮНЕСКО, призвал человечество искать новые методы управления запасами воды, чтобы в ближайшем будущем избежать значительных проблем. В случае бездействия, высокая рождаемость и климатические изменения существенно расширят долю людей, страдающих от обезвоживания.