Ученые: связи между сокращением выброса углекислого газа и таянием ледников - нет

Ученые Бременского университета определили, что связи между сокращением выбросов парниковых газов и скоростью таяния ледников не существует. Подобные меры могут лишь незначительным образом улучшить ситуацию.

Спустя столетие после того, как Антарктический и Гренландский ледяные щиты под воздействием выбросов углекислого газа начали таять, человечество, наконец осознало, что сокращение парниковых газов в атмосфере никаким образом не повлияет на запущенный процесс. Об этом авторитетно заявили специалисты из Бременского университета.

После проведенных исследований стало понятно, что для оптимизации сложившейся ситуации уровень промышленности стоит довести до ее состояния в средине XIX века, что не представляется возможным.

Однако, как утверждают ученые, таяние ледников все-таки можно замедлить. Несмотря на это, прогнозы специалистов остаются угнетающими, и Гренландский ледник может полностью растаять уже через 30 лет.