Шоколад наоборот: В США вывели новое агрегатное состояние продуктов

В США представили стартап AesculaTech, главной целью которого является переведение агрегатного состояния любого продукта в новое. По словам ведущего автора разработки, проект можно назвать «шоколад наоборот», как сообщает VladTime.

На примере именно шоколада специалисты пояснили, что происходит с другими продуктами. Когда у данной сладости температура, как у тела человека, то она переходит в жидкое состояние. Новый материал же имеет совсем иные показатели. Первоначально он жидкий, однако постепенно твердеет, а когда оказывается в человеческом теле, то окончательно принимает твёрдую форму.

Пользу от такого исследования разработчики видят в первую очередь в офтальмологии. В настоящее время авторы стартапа AesculaTech создают препарат, который может помочь справиться с синдромом сухого глаза. Если получится разработать лекарство, то постепенно специалисты хотят внедрить свой проект в самые разные отрасли, где имеет значение температура окружающей среды.