Археологи уличили майя в торговле ритуальными собаками

На заре своей цивилизации древние майя торговали собаками религиозного назначения. Об этом археологи пишут в статье для журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Эшли Шарп из Смитсоновского интитута тропических исследований в Панаме провела изотопный анализ животных останков, доставленных из раскопок майанского города Сейбаль, найденного в Гватемале. Благодаря экспертизе, она выяснила, что индейцы продавали специальных ритуальных псов ещё на заре своей цивилизации - 2500 лет тому назад. Это занятие сохранилось и в более поздний период.

Изотопный анализ позволяет определить не только возраст, но рацион существ при их жизни. Разные виды растений отличаются изотопами углерода, которые накапливают в процессе фотосинтеза. В регионе находки дикие растения копят С-12, а сельскохозяйственные культуры соодержат С-13. По этом признаку кости животных разделили на две группы. Высокое содержание С-12 определяло их к диким, а С-13 свидетельствовало о приручении людьми. В последнем случае, вероятно, индейцы кормили собак, кошек и индеек кукурузой.

Находка из Гватемалы - самое ранее доказательство разведения животных среди майя. По мнению ученых, древняя цивилизация использовала животных в различных ритуалах. Для этой цели их нередко продавали. Теорию о торговле подтверждает изотопный анализ по стронцию, который определил место рождения питомцев. Большинство появились на свет рядом с селением Сейбаль. Однако обладатели двух найденных челюстей родились в 250 километрах от населенного пункта и могли попасть к местным жителям в качестве приобретения.