Уфолог заметил рядом с Солнцем крупный НЛО c модулями

Уфолог Алексей Сапожников обнаружили рядом с Солнцем подозрительно крупное НЛО. Он опубликовал фрагменты наблюдения на своём канале myunhauzen74.

Исследователь просматривал запись, сделанную космической обсерваторией SOHO 20 18 марта. Он заметил рядом с поверхностью некую точку, которая даже на фоне звезды выглядит заметной.

По его предположению, объект может быть гигантским инопланетным зондом или маяком, посланным к нашему светилу. Благодаря сильному приближению у основы НЛО можно различить отростки. Вероятно, они служат аппарату какими-то модулями.