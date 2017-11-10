Ученые на 3000-летних египетских иероглифах нашли изображения самолетов

Ученые обнаружили в древнеегипетских иероглифах удивительную находку, которая доказывает существование инопланетной цивилизации. На одном из иероглифов уфологи обнаружили загадочные изображения современных самолетов.

Американские уфологи заявили, что на древнем иероглифе, которому уже более 3000 лет, нарисованы самолеты, которые могли оставить внеземные цивилизации. Данные самолеты и вертолеты в египетских иероглифах, сделанные тысячи лет назад, были восприняты как недвусмысленное доказательство того, что инопланетные существа посетили древних египтян.

Известный уфолог Стив Мер заявил, что именно инопланетные пришельцы рассказали людям в Египте о передовых технологиях из будущего, которые египтяне отобразили на своих иероглифах. Однако нашлись и ученые-скептики, которые полностью опровергают утверждения Стива Мера.