"Энергии - быть!": США решили проблему нехватки Плутония-238

Ученые США смогли произвести достаточно дефицитного плутония-238 для космических миссий. Об этом на 49-й Лунной конференции объявил директор NASA по изучению планет Джим Грин.

Представитель американского агентства рассказал, что радиоизотопные энергетические источники получат необходимое вещество. Эксперты успешно опробовали технологию его промышленного производства. Вскоре межпланетная операция NASA по программе Discovery получит мощный источник энергии для своих нужд. Джим Грин отметил, что ровер Mars 2020 пока будет питать плутоний-238 из старых запасов.

Этот изотоп в США впервые за 30 лет добыла Окриджская национальная лаборатория ещё в 2015 году. С 1980-х годов в штатах этот элемент изготавливать перестали. С 1992 года американцы договорились закупать плутония-238 у России. По этому соглашению россияне продавали частицы массой 10-40 килограммов. Однако договор аннулировала ядерная реформа России, запущенная в 2009 году.

Производство изотопа - достаточно долгий и трудоемкий процесс. Сначала нужно смешать нептуний-237 и оксид алюминия, чтобы получилась высокоплотная смесь. Это соединение облучают в реакторе и превращают в нептуний-238, который дальше переходит в форму плутония-238. Напоследок, полученный результат нужно растворить в особом химикате, чтобы отделить нептуний-238 от необходимого плутония-238.