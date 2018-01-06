Убийство чужих детенышей самцами красных белок происходит перед большим урожаем шишек
Специалисты считают, что убийство чужих детенышей самцами североамериканских красных белок происходит перед большим урожаем шишек. Как передает агентство Ecological Society of America, каким-то образом они научились предсказывать урожайный год.
Ученые из Канады, которые трудятся в научной лаборатории при Университете Альберты, рассказали о выводах, которые сделали после исследования природы размножения у североамериканских красных белок. Результаты их работы были описаны изданием Ecological Society of America.
Так, эти специалисты выяснили, что благодаря особому чутью самцы красных белок могут понять, что грядет урожайный год, и деревья в местности, на которой они обитают, принесут во много раз больше шишек, чем обычно. Когда они это понимают, они настраиваются на оплодотворение самки. Когда они находят самку, у которой уже есть детеныши, они понимают, что с ними она не согласится на соитие, поэтому убивают маленьких бельчат. Между тем, это никогда не бывают их собственные дети.
Ученые, продолжая развивать эту тему, рассказывают, что после этого самцы вступают в связь с этой самкой, чтобы они привела еще больше детенышей. И хотя инфантицид в это время бывает по-особому распространен, выживает даже больше пометов, чем в обычные года.