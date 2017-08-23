Жителей Бурятии рассмешил ролик о базе НЛО в озере Байкал

На канале YouTube "Секретные видеофайлы" появилось новое видео, которое рассказывает о базе пришельцев, расположенной на дне озера Байкал. Пользователей Сети насмешило данное видео, однако несмотря на это, ролик продолжает набирать популярность.

Как рассказывают в опубликованном ролике "охотники за НЛО", они расположили свой лагерь около Слюдянки и место выбрали совершенно не случайно. Отмечается, что в 1959 году на этом месте произошла довольно странная авиакатастрофа Ту-104, так как самолета, упавшего в Байкал, не нашли в реестрах потерь авиаотряда. В ролике также привели слова капитана, который перед крушением сообщил о странном светящемся объекте, движущийся прямо на самолет, а рыбаки сообщали, что НЛО преследовало самолет прямо до воды.

Также в видеоролике говорится, что Байкал является самым аномальным местом, люди часто встречают НЛО или пришельцев около воды, которые, словно приходят и уходят с работы, заныривая и выныривая из воды.

Жителей Бурятии насмешило данное видео, так как многие из них длительное время живут около Байкала и ни разу не наткнулись на свидетельства существования внеземных цивилизаций. Они начали шутить, что их друзей утащили пришельцы на дно Байкала, где кормят водорослями и илом, а некоторые даже отметили, что в озере вовсе не база пришельцев, а китайский подводный город-миллионик.