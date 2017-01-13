Ученые отыскали причину преждевременного старения детей с синдромом Хатчинсона-Гилфорда

Американские ученые нашли причины преждевременного старения детей, вызываемого синдромом Хатчинсона-Гилфорда. Такая статья появилась на ресурсе MedicalXpress.

Некоторые люди страдают необычайно редким генетическим дефектом, который заставляет клетки стареть ещё в детском возрасте. Большинство больных этим недугом погибают в подростковом возрасте. Сотрудники Сент-Луисского университета провели исследования и открыли механизм, провоцирующий такие отклонения. Команда под руководством Сусанны Гонзало открыли явление "репликационный стресс". В его основе лежит мутация гена LMNA, ответственного за ламин А.

Этот белок, в свою очередь, играет роль в стабильном формировании новообразованных клеток, сохранении нужной формы и структуры. Но иногда появляется неполноценная версия ламина А, которая получила название "прогерин". Это образование заставляет клетки делиться неправильно - с ошибками ядра при копировании. Неправильное вопроизведение ядра ведет к мутациям стуктуры ДНК, которые вызывают сверхбыстрое старение и развитие раковых опухолей.

Однако генетики заметили ещё один вредоносный процесс прогерина. Иногда части ДНК выходят за ядерную оболочку и воспринимаются цитоплазмой как инфекционная угроза. В итоге интенсивность деления клеток снижалась. В ходе экспериментов исследователи доказали, что этот процесс можно замедлить витамином D. Благодаря ему клетки омолаживаются, а нанесенный прогерином урон - компенсируется.

Сусанна Гонзало выразила надежду, что их открытие позволит разработать эффективные методики лечения синдрома Хатчинсона-Гилфорда. Вероятно, оно даже предоставит биологам возможность понять и замедлить само старение.