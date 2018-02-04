Ученые: Мужчина с большой мошонкой чаще изменяет своей партнерше

Американские ученые в ходе проведенного исследования смогли выяснить, что большой размер мошонки у мужчины может указывать на супружескую неверность. Специалисты полагают, что такое положение вещей связано с процессами эволюции человека.

Как известно, ученые со всего мира заинтересованы темой измен партнеров. Они постоянно находят новые причины, по которым женщина или мужчина может изменять своей второй половинке, при этом иногда эти данные далеки от разумного восприятия. Так, например, в последнем исследовании специалисты выяснили, что мужчина, обладающий большой мошонкой, априори может считаться изменщиком.

Это связано с тем, что большие размеры половых органов, будь то член или мошонка, показывают превосходство мужчины над его собратьями и привлекает женщин. Многие представительницы прекрасного пола ошибочно полагают, что большой размер половых органов имеет огромное значение в достижении оргазма, однако специалисты давно доказали, что это не так.

Исследователи выяснили, что чем больше у мужчины мошонка, тем чаще он изменяет своей второй половине. Это связано не только с размером, но и с количеством тестостерона, который он выделяет. Из-за его большого количества у мужчины возрастают сексуальные потребности, потому они чаще идут на половые отношения со многими партнершами.