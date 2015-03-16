Ученые: Черви умеют испытывать страх, как и человек‍

Ученые из США доказали, что черви умеют испытывать страх, как человек‍ и представители высших видов животных. Для примера они взяли нематода класса Caenorhabditis elegans, чья нервная система состоит из 300 нейронов, и выяснили, что заставляет его испытывать подобные чувства.

Группа ученых из США провела несколько наглядных опытов, которые показали, что черви, прямо как высшие виды животных и человек, умеют испытывать страх. Для наглядности они взяли нематода класса Caenorhabditis elegans и поместили его на одну плоскость с его главным врагом червем Pristionchus pacificus. Когда последний начал выделять особые вещества, выдавая себя за хищника, C. elegans предпринял усилия, чтобы развернуться и двигаться в противоположном направлении. При этом, даже когда он перестал чувствовать присутствие этих веществ, он продолжил интенсивное движение, что доказало наличие у него страха, а не просто инстинкты.

После этого червя поместили в раствор, содержащий высокую концентрацию сульфолипидов, свойства которых подобны свойствам химических веществ, выделяемых нематодом-хищником. В течение получаса C. elegans находился в нем и на протяжении этого времени не откладывал яйца. Эффект сохранился еще на час после этого. В результате ученые сделали вывод, что черви способны испытывать страх и стресс.