Физики более точно измерили максимальное значение заряда нейтрона‍

Группа физиков из Франции и Германии более точно измерила максимальное значение заряда ультрахолодных нейтронов и опубликовала результаты в научном издании Physical Review D.

Источник публикует статью, в которой подробно изложены выводы ученых относительно их научных опытов с измерением значения заряда ультрахолодных нейтронов. Ранее подобные измерения уже проводились, однако в этот раз специалисты попробовали свести к минимуму все погрешности. Они построили свой эксперимент на знании того, что любой электрический заряд квантуется.

Эксперимент возглавлял известный физик Кристиан Плонк. Он прибег к несколько иной схеме, которая разнилась от тех, которую использовали специалисты ранее. Он создал систему (подробнее она изображена на иллюстрации), на которую наложил внешнее электрическое поле и следил за движением нейтронов. Плонк учел массу факторов, которые могли бы вызвать погрешность и постарался предотвратить все из них. После опыта он понял, какие факторы все же не удалось устранить, так как о них было неизвестно, однако учел это в своих расчетах.

В статье, которая оказалась на страницах Physical Review D, авторы подводят итоги и констатируют, что среднее отклонение нейтронов равно примерно Δx ≈ −5 ± 1 микрон. Исходя из этого, можно заключить, что значение заряда составляет q ≈ (−2 ± 1) × 10−19e.