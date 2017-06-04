В Новой Зеландии пришельцы хотели выйти на связь и "горящий" НЛО завис над морем

В Новой Зеландии очевидцы засняли на видео "горящее" НЛО, которое на некоторое время застыло над морем. Отмечается, что явление в небе "провисело" несколько секунд, а затем бесследно исчезло.

В Сети появилось загадочное видео, опубликованное жителем Новой Зеландии. Он рассказал, что гулял со своей девушкой по пляжу Парапарауму-Бич и его внимание привлек "горящий" странный объект в небе. Он сразу же достал телефон и запечатлел на видео НЛО, которое переливалось разными цветами. Очевидец сообщает, что инопланетный объект пробыл в небе всего лишь несколько секунд, а затем просто растворился в воздухе.

Данное видео проанализировали уфологи и отметили, что мужчине на самом деле удалось заснять корабль пришельцев, который прибыл прямо из космоса. Специалисты пришли к выводу, что инопланетяне хотят выйти на контакт с людьми, в то время как скептики заметили, что мужчина просто увидел в небе пролетающий самолет.