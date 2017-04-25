Ученые назвали основные факторы возникновения аллергии у собак

Ученые из Университета Хельсинки сделали вывод, что собаки, которые живут в городе, в несколько раз больше подвержены риску возникновения аллергии, нежели те животные, что проживают в сельской местности. Специалисты заявляют, что данная статистика не зависит от породы собак.

В ходе проведенного исследования специалистам удалось установить, что у некоторых городских собак аллергия проявляется в то же время, что и у их хозяев. Это может говорить о том, что жизнь в городе является для четвероногих одним из наиболее характерных факторов риска развития аллергии.

Для своего исследования специалисты взяли 170 собак породы лабрадор и финский лапхунд, и выяснили, что среди городских собак число аллергиков превышает 31%, в то время как среди сельских этот показатель достигает 8%.

Ученые рассказали, что в числе основных факторов, которые положительно влияют на здоровье собак, являются проживание в большом доме с большим количеством детей. Исследователи отмечают, что собаки должны жить на свежем воздухе и иметь возможность беспрепятственно гулять с другими сельскими животными.