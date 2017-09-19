Астрономы: к Земле приближается астероид размером с футбольный стадион "Уэмбли"

16 марта астрономы зафиксировали приближение к Земле крупного астероида размером с английский футбольный стадион "Уэмбли". Информацию о нем разместили на ресурсе In-space под наименованием 2018 FB.

Согласно предварительным данным, размер небесного тела может быть в пределах от 50 до 111 метров. Он вертится вокруг Солнца со скоростью один оборот за 1193 земных дня, что составляет для Земли 3,26 года. В дальней точке своей орбиты астероид удаляется от звезды на 511 миллионов километров, а в ближней располагается в 148 миллионах километров.

Он не представляет угрозы для нашей планеты и пролетит в 1,8 километрах от неё со скоростью до 8 м\с. Это произойдет ночью 29-30 марта. Несмотря на обнадеживающие данные, исследователи продолжат изучать траекторию полета 2018 FB до полного подтверждения нулевой угрозы.