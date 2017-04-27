IBM раскрыла технологии, способные изменить жизнь человечества через 5 лет

Компания IBM раскрыла технологии, которые способны кардинально перевернуть будущее человечества всего за пять лет. Среди них можно выделить роботов микроскопов, блокчейн, квантовые вычисления, непредвзятый искусственных интеллект и криптография.

Никому не секрет, что за несколько последних лет технологии превосходят все мыслимые представления о них. Таким образом, сегодня стло известно о так называемом рейтинге инновационных гаджетов, которые, по мнению ученых, способны изменить жизнь человека к лучшему всего за пять лет.

Среди таких технологий представители компании IBM отметили специальные роботы-микроскопы, которые созданы на основе искустсвенного интеллекта и способны наблюдать за уровнем загрязнения водоемов. Особым спросом начинается пользоваться непредвзятый искусственных интеллект, который сейчас широко используется в разработке инновационных технологий. Среди них эксперты IBM выделили также блокчейн и криптографию как особо надежный способ определить подлинность определенного объекта для передачи его от одного владельца другому во время составления договора купли-продажи и других.

IBM заявляет, что спустя пять лет важную нишу займут квантовые вычисления, которые станут доступны для всех желающих спустя некоторое время.