Физики объяснили, почему полоскать белье нужно в чистой воде‍

Группа физиков из США и Великобритании объяснила, почему полоскать белье нужно в чистой воде‍. По их словам, это объясняется эффектом диффузиоосмоса, когда на направление частиц в жидкости влияет именно концентрация разведенных в ней веществ.

Казалось бы, все хозяйки знают, что белье после стирки нужно полоскать в чистой воде. Тем не менее, вряд ли кто-то из них в курсе, по какой причине нужно поступать именно так и какие процессы происходят с бельем во время полоскания. Группа физиков из США и Великобритании только недавно сама нашла ответы на эти вопросы и описала выводы своих опытов в научном издании Physical Review Applied.

Как объясняют специалисты, процесс избавления вещей от грязи происходит в два этапа. Первый главным образом зависит от свойств чистящего вещества, так как оно должно "оторвать" частицы грязи от ткани и скрепиться с ними. Второй этап состоит в том, что для ткани нужно создать такую среду, которая способствовала бы движению частиц в жидкости, а не их застою. По словам физиков, возникновение такой среды возможно лишь в чистой воде, так как она создает контраст в концентрации веществ. Именно он заставляет грязные частицы двигаться и выходить из замкнутых пор ткани.